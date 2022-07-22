Son dakika: Erdoğan ve Guterres Dolmabahçe’de: 'Tahıl koridoru' için Dolmabahçe'de imzalar atıldı

22 Temmuz 2022 Cuma, 17:11

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni bugün İstanbul'da yapılıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunduğu, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde Tahıl Sevkiyatı Anlaşması İmza Töreni düzenlendi.

Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla, Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in hazır bulunacağı tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreninin 17.00’da Dolmabahçe Ofisi’nde başladı.

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni BM Genel Sekreteri Guterres'in konuşmasıyla başladı. Anlaşmalarda Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov’un imzaları olduğu belirtildi.

GUTERRES: KARADENİZ’DE BİR UMUT IŞIĞI VAR

Guterres'in açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekslasanları, bugün Karadeniz'de bir umut ışığı, olasılık, çare ışığı var. Dünyanın buna her zamandan daha fazla ihtiyacı var. Erdoğan bu sürecin her aşamasında sizin ısrarlı çabalarınız sayesinde oldu. Böyle bir girişimin yolunu açtınız. Bu görüşmelerde, insalığın faydası her zaman önemlidir. Küresel gıda fiyatları da rekor seviyelere vardı. Özellikle de, Karadeniz'deki Ukrayna limanından, bu tahılın sevkiyatı küresel gıda krizini düzenleyecek. Savaş başladığından beri, küresel gıda krzinin çöözümünün Ukrayna'nın ve Rusya'nın erişiminin sağlanmasıyla çözülebilir. Türkiye'nin burada kritik bir rolü var. Sizler bu taahhütlerin yerine getirilmesi konusunda çok yardımcı oluyorsunuz. Kanlı çatışmada artık sona gelinmesi gerektiğini düşünüyorum. Karadeniz'deki bu umut ışığı çok parlak. Bu umut ışığı insanların çektiği sorunların çözüme ulaşmasını sağlasın.

"UKRAYNA VE RUSYA MAKAMLARI İLE VE BM YETKİLİLERİ İLE YOĞUN BİR SÜREÇ YÜRÜTTÜK"

Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak girişime vesile olmaktan dolayı büyük bir gurur duyduklarını belirten Erdoğan, "Bugün mutabakata varılan metinle Afrika'dan Ortadoğu'ya, Amerika'dan Asya'ya tüm dünyada milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin önünün alınmasına birlikte katık sağlayacağız. Tarım ve gıda ürünlerinde dünya arz güvenliği temini pek çok bakımdan önemli. Bu adımla yaşanan sıcak hava dalgası ve kuraklığı sebep olacağı verim kaybının yol açacağı muhtemel ilave fiyat artışlarının önüne geçilecektir. Küresel sorun haline gelen gıda enflasyonunun kontrolüne yardımcı olacaktır. Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz üzerinden ihracı için Ukrayna ve Rusya makamları ile ve BM yetkilileri ile yoğun bir süreç yürüttük. Rus ve Ukrayna mevkidaşlarımızla temas halinde olduk. Her iki ülkenin bu hassas süreç ile ilgili beklenti ve endişelerinin giderilmesi için kapsamlı müzakereler gerçekleştirdik. BM Genel Sekreteri Sayın Guterres ve ekibinin ilk taslağını hazırladıkları plana verdikleri katkılar takdire şayan. Sayın Putin ve Sayın Zelenski'ye sergiledikleri liderlikten dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de gemi trafiğinin önümüzdeki günlerde başlayacağını vurgulayan Erdoğan, "Gemi trafiği ile Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız. Gemilerin çıkışından intikaline kadar tüm süreçler üzerinde mutabakat tesis edildi. Bu planın icrası ve denetimi İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirilecek. Planın başarı ile uygulanmasında uluslararası toplumun desteği büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"BÖLGEMİZDE SULH HAKİM OLANA KADAR KOMŞULUK HUKUKUMUZUN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Rusya ve Ukrayna arasında 4 ay önce İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereleri hatırlatan Erdoğan, "Ev sahipliğimizde yapılan müzakerelerde mesafe kat etmiş, savaşın sona ereceğine dair ümitler yeşermişti. Maalesef o toplantı sonrası meydana gelen gelişmeler çatışmaları körükledi. Başından beri bu savaşın kazananı olmayacağını, sadece tarafların değil tüm dünyanın kayba uğrayacağını ifade ediyoruz. Yaklaşık 5 aydır aralıksız devam eden çatışmalar ve bunun küresel etkileri ne yazık ki bu öngörümüzü doğruluyor. Silahların susması uzadıkça ekonomik maliyetlerin yanı sıra insani kayıplar da artıyor. Savaş sadece tarafları sadece bölge ülkelerini değil dünyanın en ücra köşesindekiler dahil tüm insanları olumsuz etkiliyor. Bu gidişatın mukadder olmadığına da inanıyoruz. Masumların hayatına mal olan bu çatışmaların biran önce sona ermesini arzu ediyoruz. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağı hepimizin malumudur. Bugün Rusya ve Ukrayna tarafı ile İstanbul'da atmakta olduğumuz bu müşterek adımın barışa yönelik umutları canlandıracak yeni bir dönüm noktası olmasını canı gönülden diliyorum. Arazideki gelişmeler ne yönde seyrederse seyretsin savaş nihayetinde müzakere masasında sonlanacaktır. Tesis ettiğimiz bu dostane ve barışçıl atmosferin savaşın sonlandırılmasına yönelik adımlara tahvil edilmesi, tüm insanlığın yararınadır. Medeniyet anlayışımızın bize yüklediği sorumluluğun bilinciyle hareke etmeyi sürdüreceğiz. Bölgemizde sulh hakim olana kadar komşuluk hukukumuzun gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

ANLAŞMALAR İMZALANDI

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen törende Ukrayna tahılının dünyanın geri kalanına ulaşabilmesinin önünü açması beklenen anlaşmada, ilk olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu imzaları attı.

Rusya Savunma Bakanı'nın imzasının ardından bir başka belge de BM Genel Sekreteri Guterres, Millî Savunma Bakanı Akar ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov tarafından imzalandı.

Rus ve Ukraynalı yetkililer aynı masaya oturmadı.

UKRAYNA’DAN AÇIKLAMA

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Andriy Sybiha, bugün Dolmabahçe Ofisinde imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin açıklama yaparak “Tahıl meselesinin çözümünde BM ve Türkiye’nin aktif pozisyonunu takdir edin” dedi.

Sybiha açıklamasında “İstanbul, Türkiye. Ukrayna limanlarının engelini kaldırma girişimi onaylandı! Bu, tahıl ihracatı için insani bir koridor oluşturulmasına olanak sağlayacaktır. Küresel gıda krizinden kaçınmak için önemli bir adım. Tahıl meselesinin çözümünde BM ve Türkiye’nin aktif pozisyonunu takdir edin” ifadelerini kullandı.

ANLAŞMADA NELER VAR?

Anlaşma kapsamında ilk olarak Karadeniz'de Odessa başta olmak üzere limanlardan mayınlar nedeniyle ayrılamayan gemiler için koridor oluşturulması hedefleniyor. Buna göre, Pivdennyi ve Chornomorsk limanlarının da aralarında olduğu bölgelerden yaklaşık 80 geminin milyonlarca ton tahılı rehber gemiler aracılığıyla belirlenen güzergahtan çıkarması planlanıyor.

Anlaşmaya göre, taraflar söz konusu limanlardan anlaşma kapsamında ayrılacak gemilere herhangi bir saldırı yapılmayacağını taahhüt ederken Rus gemilerinin de gıda ürünleri ve gübresini Karadeniz'den çıkarırken saldırıya uğramasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ukrayna ise bunun için Rusya gemilerinin Ukrayna kara sularına girmemesi şartı koşuyor.

Ukrayna limanlarından ayrılan gemilerin kargolarının denetlenmesinin ise Türkiye'nin oluşturacağı noktalarda Rusya'nın da dahil olduğu ekipler tarafından yapılması öngörülüyor. Anlaşma şartlarının uygulanıp uygulanmadığının İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetlerinden oluşan koordinasyon merkezi tarafından gözlemlenmesi amaçlanıyor.