Son dakika... Taksim İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili yeni gelişme!
Son dakika haberi... MİT, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcısı olduğu belirlenen PKK/YPG'li Halil Menci'yi Suriye'nin kuzeyindeki nokta operasyonu ile etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PYD/YPG’nin 13 Kasım 2022 tarihinde Taksim İstiklal Caddesi'nde düzenlendiği bombalı eylemin planlanmasında ve uygulanmasında kilit rol oynayan Halil Menci’yi, Suriye’de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin de yaralandığı Taksim saldırısı failleri Ahlam Albashir Saleh ile Bilal Hassan’ı yönlendiren ve Bilal Hassan’ın yurtdışına kaçmasını sağlayan Halil Menci’nin, PYD/YPG kontrolündeki Suriye Kamışlı’da örgütü tarafından korunduğunu ve üst düzey YPG mensuplarıyla temas halinde olduğunu tespit etti.
ÖZEL EKİPLE NOKTA OPERASYON
Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından özel operasyon ekibince takip altına alınan Menci, 22 Şubat 2023 tarihinde Kamışlı’da gerçekleştirilen başarılı nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hatay'da korkutan deprem!
- Prof. Dr. Naci Görür: Haykırarak söylüyorum
- İşte AKP'nin seçim tuzağı
- AKP'li Çelik'ten Erdoğan'a mektup
- Doğuştan bedavacı 4 burç!
- Cumhur İttifakı mum gibi eriyor
- Erdoğan, Soylu ve Akar hakkında suç duyurusu
- Merkez Bankası şubat ayı faiz kararını açıkladı!
- Halk TV ekibine canlı yayında çekiçli saldırı
- 'Beni de Silivri'ye atın'