'İstiklal Caddesi' saldırısı şüphelilerinden Hazni Gölge 'tutuklanma' talebiyle hakimliğe sevk edildi
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Bilal Hasan'ın yurtdışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen Hazni Gölge, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Bilal Hasan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge'nin Bulgaristan Svilengrad'ta bulunan bir otelde kaldığı tespit edilmişti.
Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı, Bulgaristan İnterpol'undan Hazni Gölge'nin yakalanması talep edilmesinin ardından Bulgaristan polisi Gölge'yi yakalayarak Kapıkule sınır kapısında Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etmişti.
Bomba kullanarak, tasarlayıp adam öldürme gibi 8 ayrı suçtan aranan, PKK terör örgütü üyesi Hazni Gölge İstanbul'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gölge, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.
6 SAAT BOYUNCA İFADE VERMİŞ
Savcılıkta yaklaşık 6 saatlik ifadesinin ardından şüpheli Hazni Gölge, "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir sigara grubundan indirim
- 'Seni yargılamayan şerefsizdir'
- Olaylı derbide yaralanan Göztepe taraftarı, taburcu oldu
- Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
- 'Anıtkabir yakılacak, Fethullah Gülen gelecek'
- Askerlikte yeni dönem başlıyor
- RTÜK’ten Acun’a kıyak
- Emin Şen'den ilk açıklama!
- Sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
- Yurttaşlar Altılı Masa için aday kararını verdi