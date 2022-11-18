Son Dakika: Taksim'deki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin keşif görüntüsü ortaya çıktı

Son dakika haberi... Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın saldırıdan 9 gün önce caddede keşif yaptığı belirlendi.

AA
18 Kasım 2022 Cuma, 10:28
Son Dakika: Taksim'deki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin keşif görüntüsü ortaya çıktı
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İstanbul, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın İstiklal Caddesi'nde keşif yaptığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Söz konusu görüntülerde, kot pantolonlu ve başörtülü Albashır'ın 4 Kasım, saat 17.30 sıralarında caddede yürüdüğü görülüyor.

Görüntülerde, bölgede keşif yaptığı anlaşılan terörist Albashır'ın patlamanın yaşandığı gün olduğu gibi yine elinde gül taşıması dikkati çekiyor.


İStiklal caddesi bombalı saldırı taksim

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