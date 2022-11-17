Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişinin tedavisi devam ediyor 2 yaralı yoğun bakımda” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananlar hakkında bilgi verdi.
Yapılan paylaşımda Koca, “İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralananların son durumu: 81 yaralıdan 13’ünün tedavisi halen devam ediyor. Durumları ağır olan 2 yaralı yoğun bakımda. Serviste olan 11 yaralıdan 8’inin durumu orta, 3’ünün durumu iyi. Sizlere iyi haberler vermek için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananların son durumu: 81 yaralıdan 13’ünün tedavisi halen devam ediyor. Durumları ağır olan 2 yaralı yoğun bakımda. Serviste olan 11 yaralıdan 8’inin durumu orta, 3’ünün durumu iyi. Sizlere iyi haberler vermek için elimizden geleni yapıyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 17, 2022
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