Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişinin tedavisi devam ediyor 2 yaralı yoğun bakımda” dedi.

DHA
17 Kasım 2022 Perşembe, 19:17
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananlar hakkında bilgi verdi.

Yapılan paylaşımda Koca, “İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralananların son durumu: 81 yaralıdan 13’ünün tedavisi halen devam ediyor. Durumları ağır olan 2 yaralı yoğun bakımda. Serviste olan 11 yaralıdan 8’inin durumu orta, 3’ünün durumu iyi. Sizlere iyi haberler vermek için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.


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