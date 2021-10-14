Son dakika: Taliban heyetiyle görüşme sonrası Çavuşoğlu'ndan açıklama

14 Ekim 2021 Perşembe, 17:37

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki heyet temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Heyette Dışişleri Bakanı Muttaki'nin yanı sıra Mullah Khairullah Khairkhah, Mullah Abdul Haq Wassiq, Mawlavi Noor Jalal Jalali, Sheikh Shahabuddin Delawar, Suhail Shaheen ve Haji Mohammad Ibrahim'in bulunduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nda başlayan görüşmelerin ardından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, ''Türkiye'ye gelmek istediler, bilgi dün akşam geldi, kendilerini davet ettik. İlgili kurumlarımızla beraber bir görüşme gerçekleştirdik. Afganistan'daki son durum hakkında bilgiler aldık. Türkiye olarak düşüncelerimizi paylaştı'' dedi.

'BİR KEZ DAHA KENDİLERİNE ANLATTIK'

Çavuşoğlu, ''Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesini, tavsiyelerimizi paylaştık. Bizim orada yaşayan, dönmek isteyen vatandaşlarımız ile ilgili konuları gündeme getirdik. Başkonsolosluklarımızın tekrara açılması için beklentilerimizi dile getirdik. Düzenli uçuşların başlaması için güvenli konusunda beklentilerimiz bir kez daha kendilerine anlattık'' ifadelerini kullandı.