Son Dakika: TBMM, Bartın'daki maden faciasıyla ilgili araştırma komisyonu kurulmasına karar verdi
Son dakika gelişmesi... TBMM Genel Kurulu'nda, Amasra'daki maden kazasının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin ortak önergeleriyle, Bartın Amasra'da meydana maden kazasıyla ilgili Araştırma Komisyonu kuruldu.
NE OLMUŞTU?
CHP, Amasra'daki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istemişti. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasıyla hazırlanan ve TBMM Başkanlığı'na sunulan önergenin gerekçesinde, Türkiye'deki madenlerde, ABD'nin 3, Polonya'nın 5, Avustralya'nın ise 11 katı fazla ölüm yaşandığı belirtildi.
AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç da katliamın ardından "Bu alınan tedbirlere rağmen, rapordaki tavsiyeler doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalara rağmen bu kazaların devam ediyor olması, demek ki bir yerlerde eksiklik var, bunu gösteriyor. Bu konuda TBMM’de bir araştırma komisyonu kurulmasına dair önergemizi TBMM Başkanlığı’na sunduk. Hem TBMM’nin araştırması hem yargının soruşturması hem de yapılacak idari soruşturmalar neticesinde hadisenin tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın” demişti.
AYRINTILAR GELİYOR...
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