Son Dakika... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda açıkladı: 'Dinleme faslı nihayete erdi'

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün 19. toplantısını gerçekleştiriyor.

"DİNLEME FASLI NİHAYETE ERDİ"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantı öncesi konuştu. Kurtulmuş, komisyonun dinleme bölümünün sona erdiğini açıkladı.

Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Devlet politikası olarak sürdürülen bu süreç devletin kurumları ile temaslarla bugünlere getirildi. Bir al ver süreci olmadığını, örgütün feshi ile bu süreç hızlanmış ve TBMM'deki partilerimizden 11'inin üyeleri ile bu komisyon kurulmuştur. Bundan sonraki süreçte daha dikkatli olunmasa gereken sürece girilmiştir. Son toplantımızda çoğunluk kararı ile adaya gidilmesi yönünde karar alındı. 24 Kasım'da ziyaret gerçekleşti. Komisyonun dinleme faslı nihayete erdi.

Bundan sonra raporlama faslına geçiyoruz. Müşterek kanaatleri paylaştığımız raporu ümit ediyorum. Bununla bu tarihi süreç önemli eşiği atlatacaktır. Daha evvel burada üyesi bulunan partilerden kendi raporlarını istirham etmiştik. Bunların hepsini kaydediyor ve bu süreci resmi tutanaklara alıyoruz. Bu rapora neler gündeme getirilmesi ile ilgili fikirleri alacağız. Sürecin ne kadar hassas noktaya geldiği görülüyor. Her sözün nasıl tesirli olduğu bir sürece giriyoruz. Burada 100 düşünüp bin düşünüleceği günlere giriyoruz. Ortak olduğumuz nokta terör sona ersin ocaklar sönmesin, ülkemizin geleceği karanlık ellere teslim edilmesin.

Ortaya hangi somut sonuçlar konuldu önemli olan bu. Sürecin magazinleştirilmemesi için gayret göstermeli, dilimize azami dikkat etmeliyiz. Bu mesele bir parti ya da birkaç partinin meselesi değil, bütün Türkiye'nin meselesi. Başardığımızda bir ya da birkaç parti değil Türkiye kazanacak. Elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Sabırla bu müzakere süreçlerini tamamlamış olacağız. Meseleyi akamete uğratalım gayretinde olalım diyenlerin olduğunu biliyoruz. Bizler de farklılıklarımızı ifade ederek yola devem edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Komisyon, bundan önceki son toplantısını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 21 Kasım Cuma günü yaptı.

21 Kasım'daki komisyon toplantısında alınan kararla 24 Kasım'da AKP'li Hüseyin Yayman, DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP'li Feti Yıldız’dan oluşan heyet, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı İmralı'da ziyaret etti. CHP ve Yeni Yol grubu, İmralı'ya heyet göndermeyi reddetti.

ÜYELERİN BİLGİLENDİRİLMESİ BEKLENİYOR

Komisyon heyetinin İmralı ziyaretinin ardından ilk kez yapılacak toplantıda, Öcalan ziyareti konusunda komisyon üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Bu süreçte komisyon üyesi AKP'li milletvekilleri komisyon raporunu çalışmak üzere bir araya gelirken, MHP'li milletvekilleri partilerinin görüş ve düşüncelerini aktaran "Terörsüz Türkiye" raporunu tamamladı.

Komisyon, TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında, 19. toplantısını, bugün saat 14.00'te TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştiriyor.

GÜNDEMDE TUTANAKLAR VAR

Kurtulmuş, Özbekistan-Tacikistan ziyareti sonrası İmralı görüşmesinin gizli kalmayacağını aktardı.

Kurtulmuş, "İmralı’ya giden milletvekilleri kendi gözlemlerini, notlarını komisyona anlatacaklardır. Mühim olan, orada ne konuşulduğunun ana hatlarının komisyonla paylaşılmasıdır. Kamuoyundan gizli kapaklı hiçbir şey şimdiye kadar yapılmadı, bu görüşme de gizli kalmayacaktır. MİT oradaki görüşmelerle ilgili tutanakları zaten tutuyor. O kayıtlar MİT’in elindedir" dedi.