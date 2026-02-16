Son Dakika... TBMM'de stajyerlere taciz davasında yeni gelişme: 3 kişi yeniden tutuklandı

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen, TBMM'de cinsel istismar iddialarına ilişkin Meclis lokantasında çalışan 5 sanığın yargılandığı davanın son duruşmasında, tutuklu sanıklar İbrahim Beşlioğlu, Halil İlker Güner, Recep Seven ve Durmuş Uğurlu tahliye edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise tahliye kararlarına itiraz ederek, dosyanın yeniden değerlendirilmesini istedi.

3 SANIK YENİDEN TUTUKLANDI

Bir üst mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazını kabul ederek, sanıklar Recep Seven, Durmuş Uğurlu ve İbrahim Beşlioğlu’nun yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Üç sanığın yeniden tutuklandığı öğrenildi. Sanık Halil İlker Güner'in yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine müracaat eden, olay tarihinde 18 yaşından küçük dört mağdurun TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde Meclis lokantasında çalışan Halil İlker Güner, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu, Ramazan Çetin ve Recep Seven tarafından taciz edildikleri iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İddianamede, mağdurlara yönelik kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak, eğitici öğretici yükümlülüğü olan kişilerden olması nedeniyle bahse konu zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz suçunun işlendiği belirtilmişti.

Sanıklar hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.