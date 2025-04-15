Son Dakika... TBMM'de zirai don komisyonu kuruldu
Son dakika haberi... Komisyon don nedeniyle tarım arazilerindeki zararı araştıracak.
Muhalefet partileri “zirai don” olayının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunmuş ve konuyu Meclis’e taşımıştı.
Milletvekilleri, araştırma komisyonu kurulması taleplerini dile getirmişti.
Meclis Genel Kurulu’nda tüm siyasi partilerin ortak önergesiyle araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi.
Zirai don olayından etkilenen 36 ilde yapılabilecekleri, atılacak adımları adımlar ve ne tür önlemler alınacağı Meclis araştırma komisyonunda masaya yatırılacak.
Etiketler: #TBMM #zirai don #Komisyon
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ‘Hani dosyanız çok güçlüydü’ dedi
- İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden akademisyen
- Biri uzaklaştırdı, diğeri tatil ilan etti
- 'İmamoğlu' davasının kaç yıl süreceğini açıkladı
- İmamoğlu: 'Yeter sürekli aldatıldığınız!'
- CHP birinci, fark açık!
- AKP'liler 'isim değişikliğine' tepki gösterdi
- Kürsüde Devlet Bahçeli'ye meydan okudu!
- Kurultay soruşturmasında 86 kişinin ifadesi alınacak
- 'Çok daha iç karartıcı bir tabloyla karşı karşıyayız'