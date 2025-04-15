Son Dakika... TBMM'de zirai don komisyonu kuruldu

Son dakika haberi... Komisyon don nedeniyle tarım arazilerindeki zararı araştıracak.

Son Dakika... TBMM'de zirai don komisyonu kuruldu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.04.2025 - 18:38

Muhalefet partileri “zirai don” olayının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunmuş ve konuyu Meclis’e taşımıştı.

Milletvekilleri, araştırma komisyonu kurulması taleplerini dile getirmişti.

Meclis Genel Kurulu’nda tüm siyasi partilerin ortak önergesiyle araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi.

Zirai don olayından etkilenen 36 ilde yapılabilecekleri, atılacak adımları adımlar ve ne tür önlemler alınacağı Meclis araştırma komisyonunda masaya yatırılacak.


Etiketler: #TBMM #zirai don #Komisyon

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