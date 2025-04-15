İç Anadolu ve Doğu Anadolu için zirai don uyarısı
İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için zirai don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda saat 21.00'den itibaren hafif zirai don bekleniyor.
Yarın sabah etkisini kaybedeceği öngörülen dona karşı, tarımsal faaliyetlerle uğraşanların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Etiketler: #zirai don #İç Anadolu #doğu anadolu
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