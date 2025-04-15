Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan 'zirai don felaketi'ne ilişkin açıklama: 'Tüm imkanlar seferber edilmelidir'

Yayınlanma: 15.04.2025 - 12:18

Güncelleme: 15.04.2025 - 12:40

Yurt genelinde etkili olan soğuk ve kar yağışı birçok tarım ürününde zarara yol açtı. Bursa, Düzce, Rize, Malatya ve çok sayıda il zirai don felaketinden etkilendi.

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, meydana gelen zirai don felaketine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"TÜM İMKANLAR SEFER EDİLMELİDİR"

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine adeta tüm tarım bölgelerinde meydana gelen zirai don felaketi, başta meyve ve sebze olmak üzere, çok geniş ölçekteki ekili ve dikili alanlarda büyük zararlara neden oldu.

Tüm üretim masraflarını yapmış olan çiftçimizin ürün gelirinden yoksun kalması, üretici ve üretimin devamlılığı açısından büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bunun yanında, dünyada tarımın başladığı bereketli topraklara sahip ülkemizin, yıllardır uygulanan yanlış politikalar nedeniyle zaten gıda enflasyonunda dünyada ilk üçte bulunduğu bir süreçte, yaşanan felaket üretimin radikal biçimde düşmesine ve fiyatların daha da artmasına yol açacaktır. Bu zararların en aza indirilmesi ve üretimin devamlılığının sağlanabilmesi için, etkili önlemlerin acilen devreye sokulması zorunludur.

Bu çerçevede, sigorta kapsamındaki ürünlerde hasar tespiti ve ödemeler gecikmeksizin gerçekleştirilmeli, kapsamda olmayan ürün ve üreticiler için başta Tarım Bakanlığı ve ilgili tüm bakanlıklar olmak üzere Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tüm imkanlarını seferber etmelidir.

Aklım da, gönlüm de kırda ve kentte dar gelirleriyle yaşama tutunmaya çalışan kardeşlerimizdedir.

Geçmiş olsun Türkiye’m..."