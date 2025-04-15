Zirai don çayı da vurdu

Yayınlanma: 15.04.2025 - 09:24

Güncelleme: 15.04.2025 - 09:24

Rize’de etkili olan kar yağışı ve zirai don nedeniyle çay tarlalarının tepe noktalarında yanma meydana geldi. Baharın gelmesiyle çay bitkisi filizlenirken Nisan ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle çay bahçelerine don vurdu.

Üreticilerin mağdur olmaması için desteklenmesi gerektiğini savunan Çamlıhemşin Ziraat Odası Başkanı Kemal Kestioğlu "Ülkemizin birçok noktasında etkili olan zirai don felaketi Çamlıhemşin bölgesinde çay tarımında da etkili oldu. Bu zorlu süreçte üreticilerin yanında olmak her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Üretimin devamlılığı için çiftçilerimizin daha fazla desteklenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.