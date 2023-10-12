Son Dakika: TBMM'den Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin ortak bildiri
Son dakika haberi.. AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, YSP ve SP grup başkanvekillerinin ortak imzası ile İsrail ve Filistin’de devam eden çatışmalara ilişkin ortak bildiri yayımlandı.
BMM Genel Kurulu'nda, Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerin imzasıyla Filistin ve İsrail'de yaşanan çatışmalara ilişkin ortak bildiri yayımlandı.
Bildiride şu ifadelere yer verildi:
"Gerilimin telafi edilemez sonuçlar doğurmaması için tüm tarafları barış-güvenlik-istikrar vizyonumuz çerçevesinde itidale ve aklıselime davet ediyoruz. Gazze'de hedefi doğrudan siviller olan tüm saldırıları kınıyor, Filistin ve İsrail'i, kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlamaya davet ediyoruz."
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