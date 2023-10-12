Son Dakika: TBMM'den Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin ortak bildiri

Yayınlanma: 12.10.2023 - 21:49

Güncelleme: 12.10.2023 - 21:57

BMM Genel Kurulu'nda, Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerin imzasıyla Filistin ve İsrail'de yaşanan çatışmalara ilişkin ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Gerilimin telafi edilemez sonuçlar doğurmaması için tüm tarafları barış-güvenlik-istikrar vizyonumuz çerçevesinde itidale ve aklıselime davet ediyoruz. Gazze'de hedefi doğrudan siviller olan tüm saldırıları kınıyor, Filistin ve İsrail'i, kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlamaya davet ediyoruz."