İsrail Suriye'yi vurdu: AKP'den ilk açıklama geldi

Yayınlanma: 12.10.2023 - 17:08

Güncelleme: 12.10.2023 - 17:08

İsrail ve Filistin arasında başlayan çatışmalar devam ederken, İsrail Şam ve Halep'teki havalimanlarını vurdu. Suriye'nin de İsrail'in hava saldırısına karşılık savunma sistemlerini aktif hale getirdiği bildirildi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamalarda İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırısı hakkında konuşan Çelik şu ifadeleri kullandı:

“Şiddet ve karşı şiddet kısır döngüsü içinde bölgeyi ateşe açacak gelişmeler olabilir. Şam'a saldırı haberi gelmiştir. Bütün dünyayı kimsenin istemediği yerlere sürükleyebilir.”

Çelik, Filistin-İsrail çatışmasına yönelik şunları söyledi:

“Sivillerin hedef alınmasını kabul etmiyoruz. Masum insanları hedef alan şiddete karşı çıkıyoruz. İki taraftan da sivillerin öldüğü görüntü üzüntü vericidir. İsrailli sivilleri hedef alan saldırılara da karşı çıkıyoruz. Gerekli olan politik çözümdür. Gazze'nin böyle kuşatılması uluslararası hukuka aykırıdır. Üzerlerine topyekün bomba yağdırılması asla kabul edilemez. Bütün Filistinlilerin suçlu ilan edilmesi ilkel bir yaklaşımdır. Burada toplu cezalandırmaya AB de dahil olmaktadır.

Şiddet ve karşı şiddet kısır döngüsü içinde bölgeyi ateşe açacak gelişmeler olabilir. Şam'a saldırı haberi gelmiştir. Bütün dünyayı kimsenin istemediği yerlere sürükleyebilir. Kışkırtıcı açıklamalardan herkesin kaçınması gerekir.

Rusya- Ukrayna savaşı döneminde Rusya'nın Ukrayna'nın bir bölümüne su vermediği iddiaları üzerine bütün Avrupa ayağa kalktı. Refah Sınır Kapısının bombalanması da oradaki insanları topyekün mezara gömmek gibidir. Tam kuşatma uluslararası hukuka aykırıdır.”