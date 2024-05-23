Son Dakika... TBMM'den geçti: Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezası artırılacak!

Yayınlanma: 23.05.2024 - 23:17

Güncelleme: 23.05.2024 - 23:31

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Fahiş fiyat uygulayan işletmeleri tespit edip cezai yaptırım uyguladık. Stokçulukta bir takvim yılı içinde üç defa yakalanan firmalara kapatma cezası da uygulanacak. Buradaki amaç caydırıcılık. Yani istiyoruz ki ticaret haklı, vicdani ve piyasa şartları içinde yapılsın" diye konuşmuştu.