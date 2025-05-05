Son Dakika... Telefonda görüştüler: Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a davet

Yayınlanma: 05.05.2025 - 18:11

Güncelleme: 05.05.2025 - 18:39

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

TRUMP'A TÜRKİYE DAVETİ

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump’ın savaşların bitirilmesine ilişkin yaklaşımını desteklediğini, İran ile yürütülen müzakere süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze’deki insani krizin vahim boyutlara ulaştığını, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve bu trajik insani drama son verilmesi gerektiğini, ateşkesin tesisi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye’nin iş birliği yapmaya ve her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiğini, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik çalışmalarının sürece katkı sağlayacağını, istikrarlı bir Suriye’nin hem bölge hem de dünya barışını destekleyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ABD Başkanı Trump’ı Türkiye’ye davet etti."

TRUMP'TAN RAHİP BRUNSON HATIRLATMASI

ABD Başkanı Trump ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada Erdoğan ile ilişkilerinin iyi olduğunu öne sürererek, " Birçok konuda yakın iş birliği içinde çalıştık. Bunlardan biri de, hapse atılan Andrew Brunson’ın benim talebim üzerine derhal ABD’ye geri gönderilmesiydi" dedi.

Trump, mesajında şu ifadeleri kaydetti:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'la çok iyi ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Görüşmemizde Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye’deki durum, Gazze ve daha birçok konuyu ele aldık. Cumhurbaşkanı beni gelecekte Türkiye’ye davet etti, aynı şekilde kendisi de Washington, D.C.’ye gelecek. Başkanlık yaptığım dört yıl boyunca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerim mükemmeldi. Birçok konuda yakın iş birliği içinde çalıştık. Bunlardan biri de, hapse atılan Andrew Brunson’ın benim talebim üzerine derhal ABD’ye geri gönderilmesiydi. Her neyse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte, saçma ama ölümcül olan Rusya-Ukrayna Savaşı’nı DERHAL sona erdirmek için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum!"