Trump, yapay zeka ile kendisini 'Papa' yaptığı bir fotoğraf paylaştı

Yayınlanma: 03.05.2025 - 10:02

Güncelleme: 03.05.2025 - 10:02

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus 21 Nisan'da hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Trump, 30 Nisan'da Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamalarda yeni Papa’nın kim olmasını istediğine dair soruya “Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu” yanıtını verdi.

Trump, bugün sosyal medya hesabından yapay zeka ile oluşturulmuş Papa olduğu bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem oldu.

TRUMP'IN VATİKAN SERÜVENİ

ABD Başkanı Donald Trump, Papa Francis'in 21 Nisan 2025'teki vefatının ardından yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca, New York Başpiskoposu Kardinal Timothy Dolan'ı övdü ve onun "çok iyi bir kardinal" olduğunu belirtti.

Trump'ın bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu. Bazı Cumhuriyetçi senatörler, bu fikri esprili bir şekilde desteklediklerini ifade etti. Ancak, Trump'ın Papa olma isteği, Katolik Kilisesi'nin geleneklerine ve seçim sürecine aykırı olduğu için gerçekçi bulunmadı.

Trump, Papa Francis'in cenaze törenine katıldı ve törende Papa'yı "iyi bir adam" ve "harika bir insan" olarak nitelendirdi. Ancak, cenaze töreninde siyah renkli kıyafet giymemesi ve töreni erken terk etmesi eleştirilere neden oldu.

Trump'ın bu açıklamaları, Katolik Kilisesi'nin liderlik seçim süreci ve gelenekleriyle ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi. Kardinal Dolan'ın Papa olma ihtimali düşük görülse de, Trump'ın desteği dikkat çekti.

Trump'ın Papa olma isteği ve açıklamaları, hem destek hem de eleştiri aldı. Bazıları bu açıklamaları esprili bulurken, bazıları ise saygısızlık olarak değerlendirdi. Bu gelişmeler, Trump'ın din ve siyasetle ilgili tutumunun yeniden tartışılmasına neden oldu.