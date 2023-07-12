Son Dakika: TEM otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı!
Son dakika haberi... TEM Otoyolu Maslak Harp Akademileri mevkisinde seyir halindeki bir araç yandı. TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.
TEM Otoyolu Maslak Harp Akademileri mevkisinde seyir halindeki bir araç yandı.
Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken otoyol Edirne istikametine trafiğe kapatıldı.
İtfaiyenin yangın söndürme çalışması sürüyor.
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