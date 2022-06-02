Son Dakika: Terör örgütünün sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Irak’ın kuzeyindeki Süleymaniye’de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK’nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan 21 Mayıs 2022 tarihinde etkisiz hale getirildi.
Dılhaz Gabar kod adlı Mehmet Doğan, aynı zamanda örgütün silahlı kanadı HPG’nin de sözde komuta konseyi üyesiydi.
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