İzmit’te tramvaylar çarpıştı; yolcular büyük panik yaşadı

31 Mayıs 2022 Salı, 16:18

İzmit'teki kaza, öğle saatlerinde Sekapark mevkisinde meydana geldi. Makas değiştiren tramvay, karşı yönden gelen tramvayla çarpıştı.

Her iki tramvay hasar gördü. Çarpan tramvayın raydan çıktığı kazada, ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sırasında yolcular büyük panik yaşadı.

Yolcular, kaza alanına çağrılan otobüslerle gidecekleri duraklara götürüldü. Tramvay seferleri Doğu Kışla ile Otogar ve Sekapark- Plajyolu arasında, arada kalan duraklarda ise otobüslerle ulaşım sağlanıyor.