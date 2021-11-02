Son dakika... TGB: Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi

02 Kasım 2021 Salı, 17:13

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), "Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdik!" açıklamasında bulundu.

İşte TGB'nin Twitter paylaşımı:

Aydınlık'ın olayla ilgili paylaştığı fotoğraflar ise şöyle:

NE OLMUŞTU?

TGB üyeleri, 2014 yılında da Karadeniz'de yapılan NATO tatbikatından dönen USS ROSS (DDG71) adlı gemide görevli askerlerin başına çuval geçirmişti.