Son dakika... TGB: Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi
Türkiye Gençlik Birliği, Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiklerini açıkladı.
Türkiye Gençlik Birliği (TGB), "Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdik!" açıklamasında bulundu.
İşte TGB'nin Twitter paylaşımı:
Aydınlık'ın olayla ilgili paylaştığı fotoğraflar ise şöyle:
NE OLMUŞTU?
TGB üyeleri, 2014 yılında da Karadeniz'de yapılan NATO tatbikatından dönen USS ROSS (DDG71) adlı gemide görevli askerlerin başına çuval geçirmişti.
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