Son Dakika: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için resmi iade talebi

28 Eylül 2022 Çarşamba, 17:38

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında, MHP'li vekil Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'nın Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer' ile ilişkisinden ötürü fikir ayrılıkları olduğuna yönelik söylentiler olduğuna dair iddialar olduğunu yazdı.

Pehlivan, "Bu dosyada bir gariplik var" başlıklı bugünkü yazısında yargı kulislerinde konuşulan iddiaları gündeme taşıdı.

"Duyduğum bu söylenti doğru mu, kuşkuluyum. Ama ülkücü yargı mensuplarının aralarında bu iddiayı konuştuğunu bildiğim için önemsedim" diyerek şunları yazdı:

Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu arasında sıkıntı var. Konu, MHP milletvekili Saffet Sancaklı ile Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in ilişkisine dair... Özer’in Arnavutluk’ta yakalanması ve Türkiye’ye iadesi konusunda fikir ayrılıkları mevcut.

Pehlivan, MHP Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş'ın istifasını hatırlatarak kurduğu şu cümleleri de aktardı:

Arnavutluk’ta yakalanan Fatih Özer’in Darıca’da yaşayan aile fertleri partimize gelerek, çocuklarının hiçbir şey yapmadığını, sorunların aileye kaldığını ancak Saffet Sancaklı ve oğlunun paraları alıp kendilerini kurbanlık koyun gibi ortada bıraktığını ifade ediyor.

ÖZER İÇİN RESMİ İADE TALEBİ

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer İçin Arnavutluk'a resmi başvuruda bulunuldu.

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