Son dakika... Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için Türkiye'ye iade kararı

Son dakika haberi... Kripto parada milyonlarca liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesi onaylandı. Özer'in 3 Mayıs'a kadar iade edilmesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.04.2023 - 19:36
Son dakika... Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için Türkiye'ye iade kararı
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Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesini onayladı. Fatih Özer, 3 Mayıs'a kadar iade edilecek.

GEÇTİĞİMİZ AĞUSTOS AYINDA YAKALANMIŞTI

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş; karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.???????

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