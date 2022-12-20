Son Dakika... Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'in davasında yeni gelişme
Son dakika haberi.. Arnavutluk’tan Türkiye’ye iade edilmesi kararı verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in, bu karara itirazına ilişkin temyiz mahkemesinde görülen duruşması 27 Aralık’a ertelendi.
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili yargı süreci devam ediyor. Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan ve Ağustos ayında yakalanarak 17 Kasım'da Türkiye'ye iade edilmesine hükmedilen Özer için Durres kentindeki temyiz mahkemesinde duruşma yapıldı.
Özer duruşmaya katılmazken, katılmama kararının mahkemeye iletildiği belirtildi. Özer'in avukatı tarafından temsil edileceği belirtilen duruşmaya avukatı da herhangi bir neden bildirmeden katılmadı. Savcı, hem avukatın hem de Özer'in olmaması nedeniyle duruşmanın ertelenmesini ve avukatın değiştirilmesini talep etti.
Hakim duruşmanın 27 Aralık'a ertelenmesine ve avukatın değiştirilmesine hükmetti.
İLK TEMYİZ DURUŞMASI 16 ARALIK'TA YAPILMIŞTI
Öte yandan Özer'in, Türkiye'ye iadesiyle ilgili Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesi'nde 17 Kasım'da yapılan karar duruşmasında Türkiye'ye iade edilmesine hükmedilmişti. Özer kararı temyize taşımış, 16 Aralık'ta Durres kentindeki Temyiz Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı. Özer'in avukatının bulunmaması nedeniyle duruşma 20 Aralık'a ertelenmişti.
Elbasan Savcılığı, Özer'e "suç örgütü kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarını yöneltmişti.
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