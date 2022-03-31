Son Dakika: Thodex'in firarisi Fatih Özer için istenen ceza belli oldu
Thodex soruşturmasında Fatih Özer için 3 suçtan toplam 40 bin 564 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Kripto para borsası Thodex soruşturması tamamlandı.
Şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında ayrı ayrı 12 bin 164 yıldan, 40 bin 564'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
NE OLMUŞTU?
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 400 bin kişiye ait milyonlarca dolar kripto parayla 20 Nisan 2021’de Arnavutluk’a kaçtığı tespit edildikten sonra, izini kaybettirdi.
Yaklaşık 8 aydır Özer’in nerede olduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı öğrenildi. Kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer’in nerede olduğuna ilişkin soruşturmanın yapıldığı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki dosyaya giren son bilgi Arnavutluk’ta olduğu yönünde. Ancak resmi olarak çıkış tarihi olan 20 Nisan’dan bugüne Özer’in nerede olduğuna ilişkin başka bir tespit yapılamadığı belirtildi.
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