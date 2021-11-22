Thodex sorularına 5 aydır yanıt yok

22 Kasım 2021 Pazartesi, 13:53

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, 17 Haziran 2021 tarihinde TBMM’ye, Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergenin 22 Kasım tarihi itibariyle halen yanıtlanmadığını belirtti. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Adıgüzel, şunları kaydetti:

“Sayın İçişleri Bakanı hatırlıyor mu bilmiyorum ama, bu ülkede aylar önce binlerce insan dolandırıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılıklarından birine imza atan Faruk Fatih Özer, elini kolunu sallaya sallaya yurt dışına kaçtı. Hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı, kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldı. Buna rağmen, ‘bugün yarın yakalanır’ denilen şahıs aylardır yakalanamadı, sırra kadem bastı. Ortaya atılan iddialar ise bugüne kadar yanıtsız kaldı.”

“NEDEN HALA YAKALANAMADI”

Soylu’nun, Özer için aylar önce ‘yakalanması an meselesi’ dediğini hatırlatan Adıgüzel, şunları belirtti:

“Sayın Bakan, Thodex vurgunculuğu karşısında suskunluğunu koruyor. Ancak kamuoyu da kırmızı bültenle arandığı belirtilen bu kişinin aylardır neden hala yakalanamadığını merak ediyor. Sayın Bakan’a sormak istiyorum. Özer’in yakalanması için Tosuncuk gibi teslim olmasını mı bekleyeceğiz? Hani yakalayıp getiriyordunuz? Ne oldu da bu kişi hala yakalanamadı? Elinizi kolunuzu bağlayan ne?”

Adıgüzel, haziran ayında Süleyman Soylu’nun yanıtlanması istemiyle Thodex soruşturmasına ilişkin soru önergesi vermişti. Adıgüzel, Thodex’in sahibi Özer’in yurt dışına kaçmadan önce bakanlığa çağrıldığı yönündeki iddialara ilişkin Soylu’ya şu soruları sormuştu:

“Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in kaçmadan bir hafta önce bakanlığa çağrıldığı iddiası doğru mudur? Eğer doğru ise bu toplantı hangi bakanlıkta, kimlerle gerçekleştirilmiştir?

Toplantı kim tarafından, ne saik ve sıfatla organize edilmiştir? Bu toplantıyı gerçekleştirenler hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?”