Son Dakika: THY yarınki Ukrayna seferlerini de iptal etti
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatın ardından Türk Hava Yolları (THY) yarınki Ukrayna seferlerinin de iptal edildiğini duyurdu.
Bu sabah erken saatlerde açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas Bölgesi'ne özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.
Konuyla ilgili olarak THY resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda "Ukrayna’da yaşanan olağanüstü hâl nedeniyle Ukrayna hava sahası 24 Şubat ve 25 Şubat 2022 tarihlerinde sivil uçuşlara kapatılmış olup, ilgili tarihte Ukrayna varış ve çıkışlı tüm uçuşlarımız iptal edilmiştir. 24 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş, 24 Şubat-21 Mart 2022 tarihleri arasında Ukrayna varışlı veya çıkışlı uçuşu bulunan yolcularımıza da ilave haklar tanınmıştır" denildi.
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