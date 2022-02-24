Son dakika: THY, Ukrayna uçuşlarını durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna hava sahasının kapatılması nedeniyle bugünkü tüm Ukrayna seferlerini iptal etti.

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2022 Perşembe, 07:07
Son dakika: THY, Ukrayna uçuşlarını durdurdu
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 Bu sabah erken saatlerde açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.


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