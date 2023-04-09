Son Dakika: TİP milletvekili adaylarının tam listesi
Son dakika haberi... Emek ve özgürlük ittifakında bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP), 49 il ve 52 seçim bölgesinde gösterdiği milletvekili adaylarını duyurdu. TİP Parti Meclisi geçen haftalarda seçime, belirledikleri illerde ittifak çatısı altında, kendi logo ve adaylarıyla girme kararı almıştı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP), 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu.
İstanbul 1. bölge 1. sıradan Sera Kadıgil, İstanbul 2. bölge 1. sıradan Ahmet Şık, İstanbul 3. bölge 1. sıradan ise Erkan Baş aday gösterildi. Öte yandan oyuncu Mehmet Aslantuğ ise Muğla 1. sıradan listeye girdi.
İşte TİP'in il il aday listesi...
ADANA
DUYGU YILMAZ
SEDA AŞKIN
AHMET FARUK ULAŞ
MESUT KOYUN
UTKU ALEMDAROĞLU
DİLA AKAR
MERYEM MAZMAN KARTAL
ONURCAN GÜRBÜZ
EDA BAHAR KOCABEYLER
HÜSEYİN EVGİN
OĞUZCAN KILIÇ
MEHMET SELİM AKMAN
MUSTAFA ÇELİK
SEMİH AKKIRCIK
EREN ARARAT
AFYONKARAHİSAR
PINAR SİSLİTUNA
LALE PELİN BEYAZIT
ARDA DUVARCI
SEVİL ALTIN
CAFER ÖZTÜRK
İBRAHİM ORBAY
AKSARAY
EMİR ERSİN KAHRAMAN
RAMAZAN KORKMAZ
SONER ASLAN
AMASYA
MELİKE ÖZTÜRK ARDUÇ
EREN GÖNEN
DİLAVER ÖZTÜRK
ANKARA-2
ÖZGÜR AYBAŞ
YELDA KOÇAK URFA
BEKTAŞ RIZA HANEDAN
ÖZDİL ÜÇÖZ
SEVGİ HAZIR
ASİYE SÜLLÜ
FATİH ÖZAKOĞLU
MAHİR ÜNSAL ERİŞ
BARIŞ AYDOĞAN
YERSU BÜYÜKDAĞ
MUSTAFA ERTARAKÇI
ANKARA-3
OZAN BİNGÖL
MİSKET ELİF ÇONGUR
TUĞBA GÜRSOY
HEDİYE GÜLŞEN KARAKADIOĞLU
DİLARA MAHMURE DOLGUNYÜREK
EGE ARDA ANILAN
BEKİR TUNCAY ÇELEN
OZAN YURDAKAL
MUSTAFA KOLCU
EBRU BESE
ERSİN BEYTEMUR
ILGIN BARAN ÖCAL
ANTALYA
YUNUS BAŞARAN
BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU
EMİRE ULUTAŞ
TUNCAY KOÇ
EMİNE BÜYÜKNOHUTÇU
AYŞE BİLGE KALIN
EZGİ ALTINKURT SAĞLIK
KERİM UĞUR
GÜLİZAR KOCADAĞ
HASAN GİRGİNEL
AYFER GÜNEŞHAN
AHMET ELATAŞ
BETÜL ÜRKÜTEN
GAMZE PELİN DEMİRCAN
BİLGE ERK
LEYLA ÇELEBİ
MEHMET UTKAN ÇOBANOĞLU
BALIKESİR
SERHAT SUHA ÖZCAN
MÜGE OKUR
AÇELYA SUNGUR
ŞERİFE SEVİM ŞENEL
OKTAY ŞÜKÜR
BARAN BAKIR
GİZEM YOĞURTÇU
CEM CANTAŞ
FATİH NİYAZİOĞLU
BAYBURT
AYSEL SİLİ
BİLECİK
CENK DİK
CEYLAN ÖZÇELİK
BOLU
FİGEN ÇAKIR
ERAYCAN SAFA
ÖMER BARIŞ SAFİ
BURSA-1
MAHMUT HAKAN KOÇAK
HELİN İLCEK
ERHAN İMRALI
SELAHADDİN HABİB GÖBELEZ
TİMUR TORGAY
EYLEM GÜN GÜNEŞ
SUAT ŞENOCAK
BUSENUR ÇOBAN
ADİ MURAT DEMİRHAN
REFAYİ REFAYİOĞLU
ÇANAKKALE
AYFER GÖL
REYHAN ÇALIŞKAN
MUHHAMED YAVAŞ
DORUK ULAŞ ÖZDEMİR
ÇANKIRI
SEVGİ ÖZLEM GÜLMEZ
MURAT ÖZBEK
ÇORUM
HABİBE ALKAN
CANSEVER EKER
CAN NESİMİ KARABİBER
ASMİN NİMET SİNGEZ
DENİZLİ
YAĞMUR YALÇIN
COŞKUN ÇETİN
PELİN ŞEN
SERDAL ATLAMIŞ
SERDAR AŞÇI
İSMAİL EGEMEN SÖYLEMEZ
HATİCE KİRİŞ
DÜZCE
ALEV İŞLER
IRMAK SAÇKESEN
EBRU ŞEN
EDİRNE
GÜRAY MUHÇU
CANER SOYDAN
ZELAL ÖZCAN
İLHAN BİLECİK
ERZİNCAN
MÜSLİM ETLEÇ
ÜNAL ÖZÇELİK
ESKİŞEHİR
GÖKAY BAŞAR
FATMA GİRGİN
AYHAN KAYA
ASLIHAN TERE
BEDİ UYGAR UĞURLU
YALÇIN KOMŞU
GİRESUN
NİHAL MEMİŞ DİZDAR
ÖMÜR HAKYEMEZ
FIRAT KURTAL
NESLİHAN ÖZAL
GÜMÜŞHANE
BAHADIR YAVUZ
GÜMÜŞHANE
ÖZLEM DOĞAN
HATAY
ŞERAFETTİN CAN ATALAY
AYLİN AÇIKGÖZ
MEHMET ALİ GÜMÜŞ
EMRAH KARAÇAY
HASAN AŞKAR
NURCAN ÖRDEK
CANSU DALOĞLU
BARIŞ DAĞ
ABDULHAMİT YAYAR
HÜSEYİN AKGÖL
ÖZLEM PARLAK
ISPARTA
ZÜBEYDE ARSAN
CAFER YELSALI
ALİ NUR DÖNMEZ
OYLUN ERCAN
İSTANBUL-1
SALİHA SERA KADIGİL
ANIL DENİZCİ
ALİ RONAY
FATMA KARABULUT
SEDAT DUREL
TAYFUN BUDAK
DİDEM DOĞAN AYDEDİM
ASUMAN FAZLIOĞLU
ERDİNÇ MEHMETOĞLU
ARİF ÖZDEMİR
MAHBİP DİLEK
ÇAĞLAR ÇAĞLI
FİLİZ KILIÇ
FOTİ BENLİSOY
HARUN GÖKTEPE
MİZGİN ÖZMEN
BÜLENT YÜKSEL
ALİ İZZET ETİ
FIRAT ÇOBAN
GÖKÇE USTA
EYLEM PINAR
GÖRKEM DURU
ZEYNEP DEMİREL
OKTAY RAİF EVRENSEL
MEHMET KILIÇ
MEHMET ACAR
EZGİ CEREN IŞIK
ESİN AYDIN KAYA
GÜNER YENER
NURDAN ÜNVER
HAKAN BİLGEHAN
ESMA KARA
EMİRHAN TURAN
CENK VERDİ
UTKU URAZ AYDIN
İSTANBUL-2
AHMET ŞIK
MISRA ÖZ
ZEYNEP ESMERAY ÖZADIKTI
KORAY DOĞAN URBAR
YILMAZ ASLANTÜRK
ŞERİF ÖZGÜR URFA
FATMAGÜL ERYILMAZ ŞENVARDAR
ATAKAN ÖZSOY
ENES KARAKAŞ
EVİN DOĞU
SENNUR SIRBUDAK
NACİYE BABALIK
BOGOS MASİS KÜRKÇÜGİL
METİN AKIN
EMRAH YALÇIN
ELİF DAMLA İLGİN
HASAN HÜSEYİN ŞENSES
BAHA AYDIN
MEHMET KÖKSAL
TUĞRUL EYLÜL CERRAHOĞLU
KAYACAN ÇENGEL
OZAN ERBAŞ
CAN YILMAZ KAYA
DERSİM ŞAN GENÇ
EREN IŞIKBAŞ
MERTCAN İLGÖZ
HASAN KARAYİĞİT
İSTANBUL-3
ERKAN BAŞ
MERYEM GÖKTEPE TÜRKMEN
UMUR EKREM TALU
YAPRAK DİDEM KORYÜREK ARMUTLU
ÖZLEM TEKE
FEREMEZ TUNCAY
JİYAN AYBAR
AYLİN DOĞAN
BİLGEHAN TUBA TİRYAKİ
NİLAY BARKIN
NİLER ALBAYRAK
EKREM ERDİN
VEYSEL DÖNMEZ
AHMET ORAL
EBRU KIRANER
MUHAMMED ÇELİK
SAADET ÖZSOY
FERHAT ÇELİKOĞLU
ÖMER TURA
ALEV SANATLIOĞLU
SİNEM MERTCAN UĞURDOĞAN
TANYEL SÜZER
ÜMİT DENİZ
FATMA BERAZZİOĞLU
SERKAN GENÇ
GÜNGÖR KAYA
GÖZDE ÖZEL
NİLGÜN TUTAK
ŞAHİN ÖZSOY
ÖZGE İNCE
ANIL GÜLER
YAĞMUR ÇETİN
NURHAK GÖRKEM DOĞAN
İLKİN ERKORKUT
GİZEM YERİK
GÜN ÇAĞ AYDIN
İZMİR-2
İRFAN DEĞİRMENCİ
MEHMET KANİ
ESER ATAK
ADALET KUL
ÖZLEM AVCI
AYDIN TEPE
AYKUT YÜKSEL
DENİZ KONDİL
MEVLUDA SENA YAZIBAĞLI SELANİK
ALİ HAYDAR ÖZTÜRK
GÜZEL ÖZTÜRK
OYA OYBİR MİDİLLİ
BEYZA YAMAN
MELİS AYDINLI
KARABÜK
GÜNUZ FULYA UZ
ARZU GENLİK
ÖZÜM HANCI
EZGİ GÜLŞEN
KENAN YILMAZ
OĞUZ YAŞARGİL
KAYSERİ
AHMET ÇAKIR
NAZIR KAPUSUZ
İLAYDA TOK
ÖZLEM DEMİR
SERCAN LAÇIN
EREN GÜRPINAR
AHMET İŞBİLEN
BERİL KARABULUT
CEVHER ÖZBOLAT
AYSEL DUMAN
KIRKLARELİ
ZEYNEP BİLGİÇ
YILMAZ BİÇER
DENİZ ÖZTÜRK
SİNAN YILDIIRM
FUNDAGÜL DEMİRKOL
KONYA
BİLAL ORTAKALAYCI
PINAR BABİR
İBRAHİM ALTINPINAR
BİLGE KAAN ÖZDAL
YUNUS KOCA
MUHAMMED ENES AKUĞUR
AYŞE BAĞLAMIŞ
DENİZ CAN AYDIN
YAĞMUR TOK AL
MAHİ ÖZNUR BİLEN
CENAN ŞARMAN UTKU
ÖMER ERYETKİN
NURCAN KAYA
SERKAN TUNÇ KEÇELİ
AYŞE ERDOĞAN
KÜTAHYA
İBRAHİM BEYTULLAH SAYAR
ADNAN PAK
MUSTAFA ÖZMEN
BURAK ŞERİF KARATEKE
UTKU ÇİFCİ
MERSİN
HAKAN GÜNEŞ
EBRU ÇERÇİ
BÜLENT UFUK ATEŞ
GENCER BAYKUL
ŞİLAN EKİNCİ
UĞURCAN ESİROĞLU
AYŞE SİBEL LEVENT
ALİ HAKAN ÇETİN
TENZİLE YADİGAR AK
OĞUZ ÖZCANLI
OLCAY YILMAZ ULUĞ
KAMURAN GÜNAY
DENİZ ARSLAN
MUĞLA
MEHMET ASLANTUĞ
NEŞE TUNCER GÜNGÜT
OSMAN GÜLGÜN
MEHMET YAPICI
YAĞMUR ÖZGÜR GÜVEN
FÜSUN ÜNLÜSOY
NEŞET KARADAĞ
HAYRETTİN BAYER
GÜLÇİN AKSU DENİZHAN
İLKE KUMARTAŞLIOĞLU SAÇMALIOĞLU
NİĞDE
ELİF ÖNDER
KEREM TANILKAN
EKİN DİCLE ERBİLGİN
ORDU
AYŞEGÜL AYDIN ŞENGÖZ
ERTUĞRUL KAHRAAMN
MERT EFE
DENİZ ARSLANTÜRK
TANSU AYIK
HAKAN DUYAN
OSMANİYE
SABİHA GÜNDÜZALP
MUSTAFA DENİZLİ
ONUR TOSUNÖZ
BURAK SARIBIYIK
RİZE
BİLSAY KANAT
METİN KARADENİZ
AYBÜKE GEZEREL
SAKARYA
SAADET DİRİARIN
PELİN SÖNMEZ
UĞUR ALET
İNCİNUR ALA
PELİN KISA
ŞEVVAL LEYLA KOCAMAN
YUNUS EMRE GÖÇENOĞLU
ONUR YANAR
SAMSUN
ARSLAN BOLAT
ÖZGE GÖKSU
TUNAHAN GÖK
ONUR ÇELİK
GÜLCAY KAYA
HİLMİ ÖZDEMİR
ARAL DEMİRCAN
KEMAL SERDAR ERBİL
BUSE BADE İSKENT
SİNOP
NURHAN ÇAYLI
ÇAĞLA KURT
KÖKSAL TEK
YAĞMUR AKIN
VELİ REÇBER
HAKAN TEKŞEN
YUSUF AKGEDİK
TEKİRDAĞ
BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA
MEHMET AYTEKİN
EMR SEVİLMİŞ
İSMAİL ÖZTOK
BETÜL OKUYAN
GÜLENAY SUNA
KARDELEN EVCİMEN
ERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN
TOKAT
ERDOĞAN KILINÇ
HARUN KILIÇOĞLU
EMİN AKBABA
DİLEK FERDA YAMANLAR
ERSİN EVRAN
TRABZON
SÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU
YAVUZ KAYNAR
ÖMÜR ÖZDEMİR
EMİNE SPOR
ASİL MADENLİ
KEMAL BAKIRCI
UŞAK
AYŞE DEVRİM OĞUR
ÖNDER AKAR
AKIN METE
YALOVA
BUKET ÇINAR GELİR
EMRAH KAZDAL
BURKAY HASDEMİR
YOZGAT
ASLI YAPAR ŞAKTANLI
BEKİR ZAFER İLKEN
ASLI ŞİMŞEK
KÖKSAL KAPLAN
ZONGULDAK
FATMA KILIÇARSLAN
ŞENER BOSTANCI
DİLAN GÜLLE
TÜRKAN BAYTEKİN
UMUR OZAN ŞAHİN
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan çiftini üzecek aday
- İlk açıklama geldi
- CHP'nin listesinde sürpriz isim
- Erdoğan 3 bakanı liste dışı bırakmış
- AKP'nin listesi belli oldu
- Göçmen teknesi battı: 35 ölü
- İlham gelince mi, İlhan gelince mi?
- Kritik anket: Muharrem İnce adaylıktan çekilirse...
- Serenay Sarıkaya acı haberi duyurdu
- CHP'den 4 partiye 3 tip kontenjan