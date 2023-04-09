Son Dakika: TİP milletvekili adaylarının tam listesi

Son dakika haberi... Emek ve özgürlük ittifakında bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP), 49 il ve 52 seçim bölgesinde gösterdiği milletvekili adaylarını duyurdu. TİP Parti Meclisi geçen haftalarda seçime, belirledikleri illerde ittifak çatısı altında, kendi logo ve adaylarıyla girme kararı almıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 17:41
Son Dakika: TİP milletvekili adaylarının tam listesi
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Türkiye İşçi Partisi (TİP), 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu.

İstanbul 1. bölge 1. sıradan Sera Kadıgil, İstanbul 2. bölge 1. sıradan Ahmet Şık, İstanbul 3. bölge 1. sıradan ise Erkan Baş aday gösterildi. Öte yandan oyuncu Mehmet Aslantuğ ise Muğla 1. sıradan listeye girdi. 

İşte TİP'in il il aday listesi...

ADANA

DUYGU YILMAZ

SEDA AŞKIN

AHMET FARUK ULAŞ

MESUT KOYUN

UTKU ALEMDAROĞLU

DİLA AKAR

MERYEM MAZMAN KARTAL

ONURCAN GÜRBÜZ

EDA BAHAR KOCABEYLER

HÜSEYİN EVGİN

OĞUZCAN KILIÇ

MEHMET SELİM AKMAN

MUSTAFA ÇELİK

SEMİH AKKIRCIK

EREN ARARAT 

AFYONKARAHİSAR

PINAR SİSLİTUNA

LALE PELİN BEYAZIT

ARDA DUVARCI

SEVİL ALTIN

CAFER ÖZTÜRK

İBRAHİM ORBAY

AKSARAY

EMİR ERSİN KAHRAMAN

RAMAZAN KORKMAZ

SONER ASLAN

AMASYA

MELİKE ÖZTÜRK ARDUÇ

EREN GÖNEN

DİLAVER ÖZTÜRK 

ANKARA-2

ÖZGÜR AYBAŞ

YELDA  KOÇAK URFA

BEKTAŞ RIZA HANEDAN

ÖZDİL ÜÇÖZ

SEVGİ HAZIR

ASİYE SÜLLÜ

FATİH ÖZAKOĞLU

MAHİR ÜNSAL ERİŞ

BARIŞ AYDOĞAN

YERSU BÜYÜKDAĞ

MUSTAFA ERTARAKÇI

ANKARA-3

OZAN BİNGÖL

MİSKET ELİF ÇONGUR

TUĞBA GÜRSOY

HEDİYE GÜLŞEN KARAKADIOĞLU

DİLARA MAHMURE DOLGUNYÜREK

EGE ARDA ANILAN

BEKİR TUNCAY ÇELEN

OZAN YURDAKAL

MUSTAFA KOLCU

EBRU BESE

ERSİN BEYTEMUR

ILGIN BARAN ÖCAL

ANTALYA

YUNUS BAŞARAN

BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU

EMİRE ULUTAŞ

TUNCAY KOÇ

EMİNE BÜYÜKNOHUTÇU

AYŞE BİLGE KALIN

EZGİ ALTINKURT SAĞLIK

KERİM UĞUR

GÜLİZAR KOCADAĞ

HASAN GİRGİNEL

AYFER GÜNEŞHAN

AHMET ELATAŞ

BETÜL ÜRKÜTEN

GAMZE PELİN DEMİRCAN

BİLGE ERK

LEYLA ÇELEBİ

MEHMET UTKAN ÇOBANOĞLU  

BALIKESİR

SERHAT SUHA ÖZCAN

MÜGE OKUR

AÇELYA SUNGUR

ŞERİFE SEVİM ŞENEL

OKTAY ŞÜKÜR

BARAN BAKIR

GİZEM YOĞURTÇU

CEM CANTAŞ

FATİH NİYAZİOĞLU 

BAYBURT

AYSEL SİLİ

BİLECİK

CENK DİK

CEYLAN ÖZÇELİK 

BOLU

FİGEN ÇAKIR

ERAYCAN SAFA

ÖMER BARIŞ SAFİ 

BURSA-1

MAHMUT HAKAN KOÇAK

HELİN İLCEK

ERHAN İMRALI

SELAHADDİN HABİB GÖBELEZ

TİMUR TORGAY

EYLEM GÜN GÜNEŞ

SUAT ŞENOCAK

BUSENUR ÇOBAN

ADİ MURAT DEMİRHAN

REFAYİ REFAYİOĞLU 

ÇANAKKALE

AYFER GÖL

REYHAN ÇALIŞKAN

MUHHAMED YAVAŞ

DORUK ULAŞ ÖZDEMİR

ÇANKIRI

SEVGİ ÖZLEM GÜLMEZ

MURAT ÖZBEK

ÇORUM

HABİBE ALKAN

CANSEVER EKER

CAN NESİMİ KARABİBER

ASMİN NİMET SİNGEZ

DENİZLİ

YAĞMUR YALÇIN

COŞKUN ÇETİN

PELİN ŞEN

SERDAL ATLAMIŞ

SERDAR AŞÇI

İSMAİL EGEMEN SÖYLEMEZ

HATİCE KİRİŞ

DÜZCE

ALEV İŞLER

IRMAK SAÇKESEN

EBRU ŞEN

EDİRNE

GÜRAY MUHÇU

CANER SOYDAN

ZELAL ÖZCAN

İLHAN BİLECİK

ERZİNCAN

MÜSLİM ETLEÇ

ÜNAL ÖZÇELİK  

ESKİŞEHİR

GÖKAY BAŞAR

FATMA GİRGİN

AYHAN KAYA

ASLIHAN TERE

BEDİ UYGAR UĞURLU

YALÇIN KOMŞU

GİRESUN

NİHAL MEMİŞ DİZDAR

ÖMÜR HAKYEMEZ

FIRAT KURTAL

NESLİHAN ÖZAL

GÜMÜŞHANE

BAHADIR YAVUZ

GÜMÜŞHANE

ÖZLEM DOĞAN 

HATAY

ŞERAFETTİN CAN ATALAY

AYLİN AÇIKGÖZ

MEHMET ALİ GÜMÜŞ

EMRAH KARAÇAY

HASAN AŞKAR

NURCAN ÖRDEK

CANSU DALOĞLU

BARIŞ DAĞ

ABDULHAMİT YAYAR

HÜSEYİN AKGÖL

ÖZLEM PARLAK

ISPARTA

ZÜBEYDE ARSAN

CAFER YELSALI

ALİ NUR DÖNMEZ

OYLUN ERCAN

İSTANBUL-1

SALİHA SERA KADIGİL

ANIL DENİZCİ

ALİ RONAY

FATMA KARABULUT

SEDAT DUREL

TAYFUN BUDAK

DİDEM DOĞAN AYDEDİM

ASUMAN FAZLIOĞLU

ERDİNÇ MEHMETOĞLU

ARİF ÖZDEMİR

MAHBİP DİLEK

ÇAĞLAR ÇAĞLI

FİLİZ KILIÇ

FOTİ BENLİSOY

HARUN GÖKTEPE

MİZGİN ÖZMEN

BÜLENT YÜKSEL

ALİ İZZET ETİ

FIRAT ÇOBAN

GÖKÇE USTA

EYLEM PINAR

GÖRKEM DURU

ZEYNEP DEMİREL

OKTAY RAİF EVRENSEL

MEHMET KILIÇ

MEHMET ACAR

EZGİ CEREN IŞIK

ESİN AYDIN KAYA

GÜNER YENER

NURDAN ÜNVER

HAKAN BİLGEHAN

ESMA KARA

EMİRHAN TURAN

CENK VERDİ

UTKU URAZ AYDIN

İSTANBUL-2

AHMET ŞIK

MISRA ÖZ

ZEYNEP ESMERAY ÖZADIKTI

KORAY DOĞAN URBAR

YILMAZ ASLANTÜRK

ŞERİF ÖZGÜR URFA

FATMAGÜL ERYILMAZ ŞENVARDAR

ATAKAN ÖZSOY

ENES KARAKAŞ

EVİN DOĞU

SENNUR SIRBUDAK

NACİYE BABALIK

BOGOS MASİS KÜRKÇÜGİL

METİN AKIN

EMRAH YALÇIN

ELİF DAMLA İLGİN

HASAN HÜSEYİN ŞENSES

BAHA AYDIN

MEHMET KÖKSAL

TUĞRUL EYLÜL CERRAHOĞLU

KAYACAN ÇENGEL

OZAN ERBAŞ

CAN YILMAZ KAYA

DERSİM ŞAN GENÇ

EREN IŞIKBAŞ

MERTCAN İLGÖZ

HASAN KARAYİĞİT

İSTANBUL-3

ERKAN BAŞ

MERYEM GÖKTEPE TÜRKMEN

UMUR EKREM TALU

YAPRAK DİDEM KORYÜREK ARMUTLU

ÖZLEM TEKE

FEREMEZ TUNCAY

JİYAN AYBAR

AYLİN DOĞAN

BİLGEHAN TUBA TİRYAKİ

NİLAY BARKIN

NİLER ALBAYRAK

EKREM ERDİN

VEYSEL DÖNMEZ

AHMET ORAL

EBRU KIRANER

MUHAMMED ÇELİK

SAADET ÖZSOY

FERHAT ÇELİKOĞLU

ÖMER TURA

ALEV SANATLIOĞLU

SİNEM MERTCAN UĞURDOĞAN

TANYEL SÜZER

ÜMİT DENİZ

FATMA BERAZZİOĞLU

SERKAN GENÇ

GÜNGÖR KAYA

GÖZDE ÖZEL

NİLGÜN TUTAK

ŞAHİN ÖZSOY

ÖZGE İNCE

ANIL GÜLER

YAĞMUR ÇETİN

NURHAK GÖRKEM DOĞAN

İLKİN ERKORKUT

GİZEM YERİK

GÜN ÇAĞ AYDIN

İZMİR-2

İRFAN DEĞİRMENCİ

MEHMET KANİ

ESER ATAK

ADALET KUL

ÖZLEM AVCI

AYDIN TEPE

AYKUT YÜKSEL

DENİZ KONDİL

MEVLUDA SENA YAZIBAĞLI SELANİK

ALİ HAYDAR ÖZTÜRK

GÜZEL ÖZTÜRK

OYA OYBİR MİDİLLİ

BEYZA YAMAN

MELİS AYDINLI 

KARABÜK

GÜNUZ FULYA UZ

ARZU GENLİK

ÖZÜM HANCI

EZGİ GÜLŞEN

KENAN YILMAZ

OĞUZ YAŞARGİL 

KAYSERİ

AHMET ÇAKIR

NAZIR KAPUSUZ

İLAYDA TOK

ÖZLEM DEMİR

SERCAN LAÇIN

EREN GÜRPINAR

AHMET İŞBİLEN

BERİL KARABULUT

CEVHER ÖZBOLAT

AYSEL DUMAN 

KIRKLARELİ

ZEYNEP BİLGİÇ

YILMAZ BİÇER

DENİZ ÖZTÜRK

SİNAN YILDIIRM

FUNDAGÜL DEMİRKOL

KONYA

BİLAL ORTAKALAYCI

PINAR BABİR

İBRAHİM ALTINPINAR

BİLGE KAAN ÖZDAL

YUNUS KOCA

MUHAMMED ENES AKUĞUR

AYŞE BAĞLAMIŞ

DENİZ CAN AYDIN

YAĞMUR TOK AL

MAHİ ÖZNUR BİLEN

CENAN ŞARMAN UTKU

ÖMER ERYETKİN

NURCAN KAYA

SERKAN TUNÇ KEÇELİ

AYŞE ERDOĞAN

KÜTAHYA

İBRAHİM BEYTULLAH SAYAR

ADNAN PAK

MUSTAFA ÖZMEN

BURAK ŞERİF KARATEKE

UTKU ÇİFCİ 

MERSİN

HAKAN GÜNEŞ

EBRU ÇERÇİ

BÜLENT UFUK ATEŞ

GENCER BAYKUL

ŞİLAN EKİNCİ

UĞURCAN ESİROĞLU

AYŞE SİBEL LEVENT

ALİ HAKAN ÇETİN

TENZİLE YADİGAR AK

OĞUZ ÖZCANLI

OLCAY  YILMAZ ULUĞ

KAMURAN GÜNAY

DENİZ ARSLAN

MUĞLA

MEHMET ASLANTUĞ

NEŞE TUNCER GÜNGÜT

OSMAN GÜLGÜN

MEHMET YAPICI

YAĞMUR ÖZGÜR GÜVEN

FÜSUN ÜNLÜSOY

NEŞET KARADAĞ

HAYRETTİN BAYER

GÜLÇİN AKSU DENİZHAN

İLKE KUMARTAŞLIOĞLU SAÇMALIOĞLU

NİĞDE

ELİF ÖNDER

KEREM TANILKAN

EKİN DİCLE ERBİLGİN

ORDU

AYŞEGÜL AYDIN ŞENGÖZ

ERTUĞRUL KAHRAAMN

MERT EFE

DENİZ ARSLANTÜRK

TANSU AYIK

HAKAN DUYAN

OSMANİYE

SABİHA GÜNDÜZALP

MUSTAFA DENİZLİ

ONUR TOSUNÖZ

BURAK SARIBIYIK

RİZE

BİLSAY KANAT

METİN KARADENİZ

AYBÜKE GEZEREL

SAKARYA

SAADET DİRİARIN

PELİN SÖNMEZ

UĞUR ALET

İNCİNUR ALA

PELİN KISA

ŞEVVAL LEYLA KOCAMAN

YUNUS EMRE GÖÇENOĞLU

ONUR YANAR

SAMSUN

ARSLAN BOLAT

ÖZGE GÖKSU

TUNAHAN GÖK

ONUR ÇELİK

GÜLCAY KAYA

HİLMİ ÖZDEMİR

ARAL DEMİRCAN

KEMAL SERDAR ERBİL

BUSE BADE İSKENT 

SİNOP

NURHAN ÇAYLI

ÇAĞLA KURT

KÖKSAL TEK

YAĞMUR AKIN

VELİ REÇBER

HAKAN TEKŞEN

YUSUF AKGEDİK  

TEKİRDAĞ

BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA

MEHMET AYTEKİN

EMR SEVİLMİŞ

İSMAİL ÖZTOK

BETÜL OKUYAN

GÜLENAY SUNA

KARDELEN EVCİMEN

ERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN

TOKAT

ERDOĞAN KILINÇ

HARUN KILIÇOĞLU

EMİN AKBABA

DİLEK FERDA YAMANLAR

ERSİN EVRAN

TRABZON

SÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU

YAVUZ KAYNAR

ÖMÜR ÖZDEMİR

EMİNE SPOR

ASİL MADENLİ

KEMAL BAKIRCI

UŞAK

AYŞE DEVRİM OĞUR

ÖNDER AKAR

AKIN METE

YALOVA

BUKET ÇINAR GELİR

EMRAH KAZDAL

BURKAY HASDEMİR

YOZGAT

ASLI YAPAR ŞAKTANLI

BEKİR ZAFER İLKEN

ASLI ŞİMŞEK

KÖKSAL KAPLAN

ZONGULDAK

FATMA KILIÇARSLAN

ŞENER BOSTANCI

DİLAN GÜLLE

TÜRKAN BAYTEKİN

UMUR OZAN ŞAHİN


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