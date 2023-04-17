Son Dakika: TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı
TOKİ İstanbul kura çekimi bugün tamamlandı. TOKİ sonuçları Arnavutköy Başakşehir Esenler ilçeleri için belli oldu.
TOKİ İstanbul kura çekimi son etabı tamamlandı. TOKİ sonuçları Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde inşaa edilecek 28.340 hak sahibi için belli oldu.
Arnavutköy Başakşehir Esenler ilçeleri için gerçekleştirilen kuranın tamamlanmasıyla TOKİ İlk Evim kampanyasında İstanbul etabı da sona erdi.
Belirlenen takvime göre 2 gün erken tamamlanan TOKİ İstanbul kurasının sonuçları resmi internet adresi üzerinden de paylaşıldı.
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