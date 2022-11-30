Son dakika... TOKİ İstanbul, Tuzla ilçesi için kura çekimi başladı

30 Kasım 2022 Çarşamba, 11:20

TOKİ 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında 50 bin konutun yapıldığı İstanbul'da TOKİ kura çekimi başladı. 30 Kasım 2022'de İstanbul Tuzla'da başlayan kura çekilişi kademeli olarak diğer ilçelerde devam edecek.

TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden yapılan duyuruyla birlikte İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen 508 adet konutun kura çekilişi bugün yapılacak. 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecek.

TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde:

"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00’de gerçekleştirilecektir."

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Saat 11.00'de başlayan İstanbul TOKİ kura çekimini canlı izlemek için aşağıdaki linke bakabilirsiniz.