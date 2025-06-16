Son Dakika... Trump, İsrail-İran G7 bildirisini imzalamadı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran G7 bildirisini imzalamadı.

Reuters'ın aktardığı taslak metne göre G7 liderleri, İsrail ile İran arasındaki çatışmanın yatıştırılması çağrısında bulunan ortak bir bildiri taslağı hazırladı.

BEYAZ SARAY YANIT VERMEDİ

Taslak bildiride, enerji piyasaları da dahil olmak üzere piyasa istikrarının korunmasına yönelik taahhütler yer aldı. Ayrıca, İsrail'in kendini savunma hakkında vurgu yapıldı.

Ancak kaynaklar, Trump'ın bu taslağı henüz imzalamadığını belirtti. Beyaz Saray, konuya ilişkin yorum talebine ise yanıt vermedi.

G7 ülkeleri arasında; Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" saldırısı ile buna karşılık İran'ın misillemesiyle başlayan savaş dördüncü gününde devam ediyor.

İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 224 kişi hayatını kaybetti, bin 277 kişi yaralandı.

İran da İsrail'in "Yükselen Aslan" saldırısı karşılığında "Gerçek Vaat 3" ismini verdiği misillemeyi başlattı.

Drone'ların yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füzenin fırlatıldığı saldırıda Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'da patlamalar meydana geldi. İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan İran füzeleri nedeniyle İsrail'de 24 kişi hayatını kaybetti, 592 kişi yaralandı.

İsrail şehirlerinde sık sık sirenler çalıyor. İsrail ordusu, ülkedeki herkese yönelik muhtemel İran saldırısına karşı sığınakların yakınında durulması talimatını yineledi.