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Son dakika... TSK ve Emniyet'e FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Son dakika... TSK ve Emniyet'e FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

24.06.2025 08:34:00
Güncellenme:
AA
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Son dakika... TSK ve Emniyet'e FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Son dakika haberi... İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca müşterek yürütülen FETÖ soruşturmasında, 174’ü muvazzaf, 176 asker hakkında gözaltı karar verildi. Öte yandan FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında da, 14 ilde düzenlenen operasyonda, 16'sı aktif emniyet personeli 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca müşterek yürütülen FETÖ soruşturmasında, 174’ü muvazzaf, 176 asker hakkında gözaltı karar verildi.

EMNİYETTEKİ MAHREM YAPILANMAYA OPERASYON!


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY'nin emniyetteki mahrem yapılanmasında 21 şüphelinin faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Polis ekiplerince; İstanbul, Ankara, Aydın, Antalya, Balıkesir, Batman, Erzincan, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Samsun ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13'ü aktif, 6'sı ihraç edilmiş emniyet personeli ile 2 sözde emniyet mahrem imamı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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