Son Dakika... TSK'ye ait askeri kargo uçağı düştü: Bakan Yerlikaya'dan açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 “Herkül” tipi askerî nakliye uçağının, Gürcistan ile Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı.

MSB, açıklamasında, "Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile düzenli olarak görüşmeye devam ediyorum. Sayın Bakan C130 askeri kargo uçağımızın enkazına saat 17.00 civarında ulaşmış ve arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Şehitlerimize Allahtan rahmet, milletimize, ailelerine başsağlığı dilerim. Makamları âli olsun"

MSB: UÇAĞIN DÜŞME SEBEBİ DETAYLI İNCELEME SONUCUNDA BELİRLENECEKTİR

Milli Savunma Bakanlığı da konuya ilişkin "Gürcistan arama kurtarma ekipleri saat 17.00'de uçağın enkazına ulaşmıştır. Enkaz, kaza kırım ekiplerimizin incelemesi maksadıyla emniyete alınmıştır. Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir" ifadelerini kullandı.