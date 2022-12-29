Son Dakika... Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı davası: Mahkeme 'tutukluluğa devam' dedi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları gerekçe gösterilerek hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası istenen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yargılandığı dava bugün görüldü. Mahkeme, Fincancı'nın tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2022 Perşembe, 16:13
Son Dakika... Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı davası: Mahkeme 'tutukluluğa devam' dedi
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Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada, tutukluluğunun devamına karar verildi.

Mahkeme, Sanık avukatlarının reddi hakim talebinin reddine karar vererek duruşmayı 11 Ocak’a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Irak’ın kuzeyinde TSK’nin kimyasal silah kullandığı iddialarının araştırılmasına yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 26 Ekim 2022'de İstanbul'da gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen Fincancı, Emniyet'teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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