Son Dakika: TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı

Son dakika gelişmesi... Adli tıp uzmanı ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2022 Çarşamba, 09:05
Son Dakika: TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
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Şebnem Korur Fincancı TTB

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