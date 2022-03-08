Son dakika: Tüketicilerin korunmasına içeren kanun teklifi, Meclis'e sunuldu

Son dakika: Tüketicilerin korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu

cumhuriyet.com.tr
08 Mart 2022 Salı, 19:24
Son dakika: Tüketicilerin korunmasına içeren kanun teklifi, Meclis'e sunuldu
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