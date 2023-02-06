Son Dakika: Türkiye genelinde okullar bir hafta tatil edildi

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 17:03

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 17:27

AFAD'ın verilerine göre saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki Deprem meydana geldi. Depremlerle ilgili açıklama yapan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, can kaybının bin 121'e yükseldiğini açıkladı.

"ÇEVRE İLLERİ GÖZ ÖNÜNE ALDIK"

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye’de okulların 13 Şubat’a kadar 1 hafta boyunca tatil edildiğini açıkladı.

Bakan Özer, "Çevre illerdeki durumu da göz önüne alarak kararı aldık" ifadelerini kullandı.