Son Dakika: Türkiye genelinde okullar bir hafta tatil edildi
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz" açıklamasını yaptı.
AFAD'ın verilerine göre saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki Deprem meydana geldi. Depremlerle ilgili açıklama yapan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, can kaybının bin 121'e yükseldiğini açıkladı.
"ÇEVRE İLLERİ GÖZ ÖNÜNE ALDIK"
Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye’de okulların 13 Şubat’a kadar 1 hafta boyunca tatil edildiğini açıkladı.
Bakan Özer, "Çevre illerdeki durumu da göz önüne alarak kararı aldık" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk halkı canıyla cebelleşirken bunu unutmaz!
- Artçı depremler en az 2-3 yıl sürecek
- Gaziantep'ten tüyler ürperten haber
- 'Size bazı rakamlar açıklayacağım' diyerek duyurdu
- 'Olağanüstü bir durum yaşanıyor'
- KKTC’de 7 günlük ulusal yas ilan edildi
- Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2 bin 921'e yükseldi
- Deprem bölgesinde Nebati'den tepki çeken sözler
- Yargı oyuncusu kötü haberi paylaştı
- Acı tablo giderek ağırlaşıyor