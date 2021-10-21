Son dakika: Tunceli'den acı haber

21 Ekim 2021 Perşembe, 14:57

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de Eren-7 Operasyonu'nda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Tunceli’de devam eden ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Eren-7 operasyonunda, ağır yaralanan kahraman jandarmamız Burak Tortumlu şehit düştü. Rabbim, şehidimizin, ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin, makamı cennet, mekanı ali olsun inşallah” dedi.