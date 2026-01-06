Son Dakika... Türk gemisi karaya oturdu

Karadeniz'de sürüklenen Türk gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu.
3'ü Türk, 11 kişilik mürettebat gemiden ayrıldı.
Yapılan ilk bilgilendirmede, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
AYRINTILAR GELİYOR...
