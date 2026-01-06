Son Dakika... Türk gemisi karaya oturdu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.01.2026 09:24:00
Son dakika haberi... Türk sahipli HAPPY ARAS gemisi Karadeniz'de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyindeki karaya oturdu.

Karadeniz'de sürüklenen Türk gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu.

3'ü Türk, 11 kişilik mürettebat gemiden ayrıldı.

Yapılan ilk bilgilendirmede, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...

