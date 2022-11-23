Son dakika: Türkiye depreme ne kadar hazır? AKP'nin yaptığı adliye binasında ciddi hasar var!

23 Kasım 2022 Çarşamba, 07:11

Türkiye bu sabah 04.08'de Düzce Gölyaka'da meydana gelen depreme uyandı. Deprem İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bolu gibi yakın şehirlerin dışında Ankara ve Eskişehir'de de hissedildi.

Depremin 6.81 kilometre gibi sığ bir derinlikle yaşanması sarsıntının güçlü hissedilmesine yol açtı.

Düzce depreminin ardından skandal bir gerçek de su yüzüne çıkmış durumda. 19 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 depremlerinde Adliye binasının ağır hasar alması nedeniyle yeni bir adliye binası inşa edilmişti.

Düzce Adliyesi, 7 Haziran 2008'de yeni binasında hizmet vermeye başladı. Açılış ise dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in katılımıyla yapıldı.

O dönemde medyada yer alan haberlerde "Düzce'de 430 fora kazık çakılarak yapılan ilk bina" olarak sunulan yapının dış cephesinde ciddi hasar oluştu. Ajansların geçtiği fotoğraflara çatının da yere indiği yansıyor.

Bir kamu binasının 6 büyüklüğündeki bir depremde bu hale gelmesi, 20 yılı aşkın süredir görevde bulunan AKP iktidarının deprem hazırlıklarına ilişkin ne kadar yetersiz olduğu bir kez daha ortaya koydu.

İÇ ANADOLU'DA BİLE HİSSEDİLDİ

Düzce, Gözyaka merkezli 5,9 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Sakarya, Ankara, Eskişehir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bolu, Zonguldak, Çankırı, Edirne'de hissedildi.

Düzce'de bir kişi panik sonucu kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Düzce Adliyesi'nde hasar meydana geldi. Bakan Koca deprem sonucu en az 35 kişinin yaralandığını açıkladı.