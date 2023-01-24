Son Dakika: Türkiye-İsveç-Finlandiya görüşmeleri süresiz şekilde iptal edildi

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 17:58

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 18:27

İsveç ve Finlandiya ile düzenlenen NATO'ya katılım için üçlü mekanizma toplantıları, süresiz şekilde iptal edildi.

Habertürk'ün aktardığına göre, karar Türkiye'nin talebi üzerine alındı.

Türkiye'nin "teröre destek verdikleri" gerekçesiyle NATO'ya katılımlarına itiraz ettiği İsveç ve Finlandiya ile Üçlü Muhtıra imzalamış, bu çerçevede kurulan Daimi Ortak Mekanizma ilk toplantısını Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de gerçekleştirmişti.

Bir sonraki toplantının şubat ayında Brüksel'de yapılması planlanıyordu.

Daha önce Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Türkiye ile görüşmeye ortam sakinleştikten sonra devam etmek en iyisi. Finlandiya'nın NATO sürecinde İsveç olmadan ilerlemesi olmaz" açıklamasını yapmıştı.

İSVEÇ İLE İPLER GERİLMİŞTİ

İsveç'te Türkiye Büyükelçiliği önünde aşırı sağcı bir siyasetçinin Kuran'ı yakmasına, İsveç hükümetinin müdahale etmemesi, iki ülke arasında büyük bir krize neden oldu.

Türkiye'de hükümet ve muhalefet Kur'anı Kerim'in yakılmasına sert tepki gösterdi.

Dün, Kabine Toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'den destek beklememesi gerektiğini söyledi.

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