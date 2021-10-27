Son Dakika... Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı Jake sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikli ilişkiler, F-35 / F-16, Afganistan, Suriye, Yunanistan ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Kalın ve Sullivan arasında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler, F-35/F-16 meselesi, küresel iklim değişikliği, Afganistan, Suriye, Libya, Yukarı Karabağ, Yunanistan, Doğu Akdeniz ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında Glasgow İklim Zirvesi marjında gerçekleşmesi planlanan ikili görüşmenin konuları ve detayları da konuşuldu.
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