Son Dakika: Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için tarih belli oldu

Son dakika haberi... Türkiye'nin uzay yolcusu Alper Gezeravcı 9 Ocak 2024 tarihinde uzaya gidecek. Söz konusu haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2023 - 12:35
Son Dakika: Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için tarih belli oldu
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Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleşeceği tarih belli oldu. Misyon 9 Ocak 2024’te gerçekleşecek. 

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, misyonda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Alper Gezer Avcı’nın misyonda kullanılacak armayı tanıttığı videoya yer verdi.

Sekiz köşeli Selçuklu yıldızının bulunduğu armada ay-yıldızlı Türk Bayrağı, 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen 100 sayısı ve dünya üzerinde turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor.

Videoda; Alper Gezer Avcı, görev armasının detaylarını anlattı.

Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.


Mehmet Fatih Kacır Türk bayrağı türkiye uzay uzay istasyonu

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