Son dakika... TURKOVAC aşısında önemli gelişme
TURKOVAC aşılarının üretim tesisinden Halk Sağlığı depolarına ilk sevkiyatı gerçekleşti.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre TURKOVAC aşılarının üretim tesisinden Halk Sağlığı depolarına ilk sevkiyatı gerçekleşti.
Bakan Koca, acil kullanım onayı alan ve seri üretimi başlayan yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın yıl bitmeden yaygın kullanımına başlayacağını açıklamıştı.
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir laboratuvarda seri üretime geçilen Türkiye'nin yerli aşısı Turkovac'ın ilk sevkiyatı, Ankara'ya yapıldı.
Aşıların önümüzdeki günlerde Türkiye'deki diğer illere de gönderileceği kaydedildi.
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