Prof. Dr. Ahmet Saltık'tan 'TURKOVAC' çıkışı: “İnsanlık suçu”

23 Aralık 2021 Perşembe, 10:58

Cumhuriyet'e konuşan Prof. Dr. Ahmet Saltık, koronavirüsün (Covid-19) yeni varyantı Omicron'un “70 kat daha bulaşıcı” olduğunu söyledi. Yerli aşı çalışması TURKOVAC'a ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Saltık, aşıyla ilgili sağlam veriler olmadan kullanıma sunulmasının bir “insanlık suçu” olduğunu vurguladı.

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından tespit edilen ve “Şimdiye kadar görülen en kötü varyant” olarak nitelendirilen Omicron, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada yayılmaya devam ediyor.

“AŞILAR YÜZDE 70-80 KORUYOR”

Omicron varyantıyla ilgili olarak Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Saltık, kullanılan mevcut aşıların bu varyanta yönelik etkileri hakkında henüz net bilgiler olmadığını ifade etti. Saltık, “Elimizde bulunan aşılar yüzde 70-80 düzeyinde bir koruma sağlıyor” dedi ve var olan aşıların güncellenmesi için de çalışmalar sürdüğünü belirtti.

Şimdiye kadar yapılan 1. ve 2. doz aşıların yeni varyant karşısında etkisinin yetersiz olabileceğini hatırlatan Saltık, “Halkımıza, eksik kalan aşılarını tamamlamalarını öneriyoruz. Sağlık Bakanı her gün söylüyor. Aşılama sayısı 50 binlere düştü. Fakat aşı bağışıklığını yitirenler insanlar her gün aşılananlardan daha da çoğalıyor. Dolayısıyla Türkiye’deki toplumsal bağışıklık oranı aslında azalıyor” diye konuştu.

“TURKOVAC’A ‘ACİL ONAY’ İNSANLIK SUÇU OLUR”

Yerli aşı TURKOVAC hakkında da değerlendirmelerde bulunan Saltık, aşı çalışmasıyla ilgili verilerin şeffaf olmadığını belirterek, “Sayısal veriler nerede? Bu analizleri kimler yaptı? Hangi tarafsız gözlemcilerin eşliğinde yapıldı? Bunları bilmeden TURKOVAC'ı bir aşı olarak kabul etmek ve acil kullanım onayı almak insanlık suçu olur” ifadelerini kullandı.

“Bir saçmalığımız da acil kullanım onayını Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu'nun veriyor olmasıdır” diyen Saltık, acil kullanım onayı veren kurumların bilimsel açıdan özgür ve özerk olması gerektiğini vurguladı.

Amerika ve AB’de ‘acil kullanım onayı’ alan aşıların izin süreçlerini anımsatan Saltık, şunları kaydetti:

“BioNTech ve Moderna'ya kullanım izni veren özerk bağımsız bilim kurulu FDA bu toplantıları basına açık yaptı. Kameraların karşısında bilim insanları saatlerce tartıştı. Özetle bir aşı geliştirdik diye siyasal başarı öyküsü yaratmak uğruna insanların sağlıklı yaşamak hakkıyla kumar oynanmaz Bu insanlığa karşı bir suçtur. Uluslararası standart şartlara uymadan geliştirilmiştir. Bu verilerin son derece saydam olması gerekir. Eğer acele eder, 'bakın biz aşı geliştirdik' diye kendinize bir siyasal başarı öyküsü yaratmaya çalışırsanız tarih sizi bağışlamaz ve mutlaka yargıda da hesabını verirsiniz.”