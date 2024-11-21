Son Dakika... Turuncu kodlu uyarı verilmişti... 6 ilçede okullar tatil edildi!

Antalya'nın 6 ilçesinde yarın (Cuma) eğitime 1 gün ara verildi.

Son Dakika... Turuncu kodlu uyarı verilmişti... 6 ilçede okullar tatil edildi!
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DHA
Yayınlanma: 21.11.2024 - 16:37

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden gelen turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı üzerine AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi'nde Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yağışlarla ilgili İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

6 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Toplantıda Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde yarın eğitime 1 gün ara verilmesine karar verildiği açıklandı.


Etiketler: #Antalya #turuncu kod #okullar tatil

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