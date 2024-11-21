Son Dakika... Turuncu kodlu uyarı verilmişti... 6 ilçede okullar tatil edildi!
Antalya'nın 6 ilçesinde yarın (Cuma) eğitime 1 gün ara verildi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden gelen turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı üzerine AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi'nde Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yağışlarla ilgili İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.
6 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Toplantıda Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde yarın eğitime 1 gün ara verilmesine karar verildiği açıklandı.
Etiketler: #Antalya #turuncu kod #okullar tatil
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