15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen bu yılın eğitim öğretim döneminin ilk ara tatilinin ardından yeniden okullara döndü. Peki, 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?
Ara tatilin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için okullarda ilk ders zili çaldı. Peki, 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?
15 TATİL NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü son bulacak. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
9 Eylül'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te tamamlanacak.
Etiketler: #yarıyıl tatili #tatil #ara tatil
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