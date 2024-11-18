Yayınlanma: 18.11.2024 - 11:00

Güncelleme: 18.11.2024 - 11:00

Ara tatilin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için okullarda ilk ders zili çaldı. Peki, 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

15 TATİL NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü son bulacak. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

9 Eylül'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te tamamlanacak.