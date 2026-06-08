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Son Dakika... Tutuklanmıştı... Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı

Son Dakika... Tutuklanmıştı... Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı

8.06.2026 07:46:00
Güncellenme:
DHA
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Son Dakika... Tutuklanmıştı... Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı

Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, zimmet' suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

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İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/114123 sayılı dosyasında ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, zimmet’ suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma”, “rüşvet” ve “zimmet” suçlamaları yöneltildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Duman, emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca Duman’ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İlgili Konular: #Buca Belediyesi #Görkem Duman